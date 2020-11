Il Collegio, la puntata di ieri è stata vista da 2,5 milioni di spettatori. Ecco cosa è successo.

La quinta puntata de Il Collegio ha raggiunto a 2.492.000 spettatori medi, con uno share dell’11,2% e picchi del 16% e di ascolto vicino ai 3 milioni di spettatori (2.945.220 alle 21:54).

Dati significativi evidenziano il programma, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, sempre in testa ai dati Auditel e share: secondo miglior risultato dopo la première.

Coinvolgendo spettatori adolescenti e teenegers, Il Collegio riesce, molto più di altri programmi, a trascinare il suo pubblico segno della capacità del programma di intercettare l’attenzione del proprio interlocutore: nella classe di età 11-14 anni lo share complessivo è del 49,1%; in quella femminile tra gli 8 e i 14 anni il dato è del 47,5%, e un risultato altrettanto rilevante dai teens con il 40,2%.

Fenomeno tv per Il Collegio anche sulle performance social: con 383.756mila interazioni, è il programma più commentato della serata e primo nei TT Italia (fonte Nielsen Italia).

Cosa è successo nella quinta puntata

La puntata inizia con la punizione che il Preside assegna a Giulia Scarano a causa delle sue continue intemperanze, solo dopo essere stata in isolamento e aver imparato a memoria alcune terzine de II Canto della Divina Commedia, la giovane pugliese ha potuto finalmente indossare l’ambita giacca rossa.

Il giorno seguente i collegiali hanno solo un pensiero in testa andare in gita ma durante le lezioni della mattina sono particolarmente indisciplinati tanto che il Preside decide che Francati, Dago, Vavalà e Cristini dovranno rimanere in Collegio a studiare.

La gita è un’occasione per riscoprire il lavoro in campagna mentre la sera, intorno al falò, i ragazzi iniziano a comprendere il valore dell’amicizia.

Ma l’armonia non dura molto, il discorso di fine settimana del Preside e la conferma di Di Piero a primo della classe scatena infatti la rivalità di Andreini che dichiara così di essere disposto a tutto pur di batterlo.