Questa sera andrà in onda una nuova puntata de Il commissario Ricciardi, la seguitissima fiction di Rai Uno. Il titolo è “La condanna del sangue” e si tratta della seconda puntata.

“La condanna del sangue” viene presentata così: “Che succede a giocare con le illusioni, a cancellare i sogni? Carmela Calise, cartomante-usuraia, inventa il futuro e lo sbriciola tra le dita”.

E ancora: “Mentre la città si apre alla primavera, nel solito trionfo di profumi e canzoni, il più tenero degli amori diventa la peggiore delle condanne e spegne nel sangue anche il ricordo di un’antica passione. E proprio l’indagine sulla morte della cartomante porta al primo incontro tra Ricciardi ed Enrica..”

Chi è il Commissario Ricciardi della fiction di Rai Uno

Lino Guanciale, nella fiction interpreta il Commissario Ricciardi, il protagonista. La serie è ispirata dai libri dello scrittore napoletano Maurizio de Giovanni.

Questa la presentazione: “Nella Napoli degli anni Trenta, in pieno regime fascista, il commissario di polizia Luigi Alfredo Ricciardi custodisce un terribile segreto ereditato dalla madre: è in grado di percepire gli spiriti delle vittime di morte violenta”.

Lino Gianciale, vita privata: chi è la moglie Antonella Liuzzi

Lino Guanciale ha 41 anni (è nato il 21 maggio del 1979) ed è un attore e doppiatore. Dal 2005 fa anche l’insegnante e il divulgatore scientifico-teatrale all’Università e nelle scuole superiori.

Nel 2015, Lino Guanciale ha vinto il Premio Flaiano come attore rivelazione dell’anno. Da febbraio 2019 partecipa al programma Miracolo Italiano trasmesso da Rai Radio 2 con la rubrica La Panchina di Lino.

Per molti anni è stato prima fidanzato con Antonietta Bello: la loro storia si è conclusa con serenità dopo dieci anni.

Antonietta e Lino si erano conosciuti all’Università Iuav di Venezia. Dopo di lei, Lino si è messo insieme ad Antonella Liuzzi, una ragazza di origini pugliesi.

Antonella e Lino si sono sposati a Polignano alla presenza di amici e parenti e al momento non hanno figli.

I due si dicono innamoratissimi e di lei si sa veramente poco dato che è molto riservata e lontana dal mondo dello spettacolo.

L’unica cosa che si sa di Antonella è che si è laureata alla Bocconi e attualmente lavora come project manager della Sda School of Management della Bocconi.

Ha avuto un’esperienza lavorativa ad Hong Kong ed è figlia di un ex senatore e sindaco di Noci, in provincia di Bari, per due mandati.