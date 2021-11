Il Giardino dei Semplici, chi sono, quanti anni hanno, cosa cantavano, formazione attuale ed ex membri della band. Si tratta di uno dei gruppi più longevi del panorama musicale italiano. In oltre 40 anni di attività ne sono successe (e cambiate) di cose. Andiamo a conoscerli meglio.

Il Giardino dei Semplici (a volte abbreviato nell’acronimo GDS) è un gruppo musicale italiano tuttora in attività. In oltre 45 anni di attività, la band ha venduto 4 milioni di dischi e si è esibita in 2.000 concerti sia in Italia che all’estero. Le caratteristiche fondamentali del complesso sono i falsetti corali e gli impasti vocali, la spiccata vena romantica e l’abilità di reinterpretare diversi stili musicali in modo personale.

Formazione attuale ed ex membri:

Andrea Arcella (nato il 20 novembre 1951)- tastiere, piano, sintetizzatori, programming, voce, cori (1974-oggi)

(nato il 20 novembre 1951)- tastiere, piano, sintetizzatori, programming, voce, cori (1974-oggi) Luciano Liguori – (nato il 25 ottobre 1954) basso elettrico e acustico, voce solista, cori (1974-oggi)

– (nato il 25 ottobre 1954) basso elettrico e acustico, voce solista, cori (1974-oggi) Savio Arato (vero nome: Salvatore, nato il 16 gennaio 1968) – chitarre elettriche e acustiche, voce, cori (2012-oggi)

(vero nome: Salvatore, nato il 16 gennaio 1968) – chitarre elettriche e acustiche, voce, cori (2012-oggi) Tommy Esposito (vero nome: Ciro, nato il 14 febbraio 1957) – batteria, percussioni, drum programming, voce, cori (1980-oggi)

(vero nome: Ciro, nato il 14 febbraio 1957) – batteria, percussioni, drum programming, voce, cori (1980-oggi) Gianfranco Caliendo (nato nel 1956)- chitarre elettriche e acustiche, voce solista (1974-2012)

(nato nel 1956)- chitarre elettriche e acustiche, voce solista (1974-2012) Gianni Averardi (vero nome: Giovanni) – batteria, percussioni, voce, cori (1974-1980)

Cosa cantavano Il Giardino dei Semplici: carriera e discografia

Il loro periodo di maggior successo è situato a cavallo tra gli anni settanta e ottanta, sull’onda di una lunga serie di hit commerciali: M’innamorai, Tu, ca nun chiagne, Vai, Miele, Concerto in La Minore, Tu, tu, tu, Carnevale da buttare e …E amiamoci.

Il batterista Gianni Averardi (ex Campanino) fonda il gruppo a cavallo tra il settembre e l’ottobre del 1974. Andrea Arcella proviene dai Volti di Pietra e dal mondo del prog-rock. Gianfranco Caliendo e Luciano Liguori avevano invece militato insieme nel 1973 in una formazione locale denominata G.U.N.G. La band comincia subito ad esibirsi allo Shaker Club di Napoli con un nome temporaneo, (Gli) Alti e Bassi.

I produttori Giancarlo Bigazzi e Totò Savio, in accordo con Averardi, procurano al complesso un contratto con la CBS. Bigazzi, ispirandosi al Giardino dei Semplici del museo di Storia Naturale della sua città, propone al gruppo il nome, che viene ben accolto dai musicisti.

Il 21 febbraio 1975 il complesso inizia allo studio Ortophonic di Roma le registrazioni delle due canzoni del primo 45 giri, M’innamorai/Una storia. M’innamorai partecipa con successo al Festivalbar 1975, e il disco raggiunge il 5º posto nelle classifiche. Il primo tour ufficiale, come il primo eponimo album, è del 1976 e consiste in 176 concerti. Nello stesso anno incidono un nuovo singolo, Vai/Tamburino, che partecipa al Festivalbar ’76. Il gruppo diventa molto amato tra i teenagers.

Nel 1977 il gruppo partecipa al Festival di Sanremo con Miele, classificandosi al 4º posto. Il brano contribuisce alla vincita del prestigioso trofeo Il Telegatto di TV Sorrisi e Canzoni nella categoria Complessi. Come il precedente Tu, ca nun chiagne, il singolo vende 1 milione di copie. Esce il secondo album del gruppo, Le Favole del Giardino. Qui la loro carriera e discografia completa. Nel febbraio del 2020 viene annunciato il nuovo disco Concept – Aria Acqua Terra Fuoco, un doppio album, pubblicato anche in formato doppio vinile.