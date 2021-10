Il paradiso delle signore, le anticipazioni dal 1 al 5 novembre: Giuseppe è in crisi, Paola lascia il posto (foto Ansa)

Ecco le anticipazioni de Il paradiso delle signore, la serie televisiva di Rai1 diventata soap opera e vagamente ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola, ma ambientata a Milano tra gli anni cinquanta e sessanta.

Ecco che cosa succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’1 al 5 novembre su Rai1, ogni pomeriggio alle 15:55.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni dal 1 al 5 novembre

Giuseppe è in crisi per la sua seconda vita in Germania: Petra, la sua compagna tedesca, è disposta a lasciarlo vivere a Milano purché lui paghi il mantenimento dei figli.

Agnese era già sospettosa a riguardo, ma ha la conferma dei suoi sospetti quando capisce che Giuseppe è ormai senza soldi.

Nella vicenda entra anche don Saverio, che ascolta una telefonata tra Amato e Petra e scopre la verità.

Il paradiso delle signore: le prossime puntate

Intanto Paola lascia il lavoro al Paradiso per portare avanti la gravidanza senza rischi. Gemma si candida al posto di Venere lasciato da Paola.

Salvatore scopre che Vittorio si esposto parecchio per realizzare il film ed esorta Tina a dire la verità sulle sue condizioni. Nel contempo Anna rivela a Salvatore di essere vedova e di avere una figlia.