Il Paradiso delle Signore non andrà in onda fino al 31 dicembre(foto Ansa)

Rai Uno ha deciso: Il Paradiso delle Signore non andrà in onda per tutte le festività natalizie. I telespettatori della soap dovranno ora aspettare il 3 gennaio per vedere gli sviluppi delle trame legate ai personaggi.

Cosa andrà in onda al posto della soap opera

La Rai ha deciso di cambiare il palinsesto che va dal 27 dicembre al 31 dando così più spazio a Serena Bortone con il suo Oggi è un altro giorno che guadagna 15 minuti e arriva alle 16.20 per poi collegarsi con Techetecheté.

Il Paradiso delle Signore alla sesta stagione

La nota soap opera di casa Raie ha raggiunto la sua sesta stagione. Il ritorno previsto per il mese di gennaio non è certamente prima di colpi a sorpresa. Nel corso delle prossime puntate ci sarà infatti spazio a grandi cambiamenti nella storia d’amore tra Anna Imbriani e Salvatore Amato. Previsto anche un possibile nuovo amore per Vittorio Conti e sconvolgimenti nella vita di Stefania Colombo e nella sua famiglia. Infine verrà approfondita la posizione di Nino in crisi e sempre più vicino a lasciare il seminario dopo il bacio con Dora in occasione della Vigilia di Natale.