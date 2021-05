Il vegetale film con Fabio Rovazzi, dove vederlo, fidanzata dell’attore, Rosy Franzese, trailer e curiosità del film

Il vegetale è un film del 2018 scritto e diretto da Gennaro Nunziante con Fabio Rovazzi, Luca Zingaretti, Ninni Bruschetta e Rosy Franzese. Il film è il primo che il regista gira senza Checco Zalone, è anche il primo film in cui recita Fabio Rovazzi. Il film è disponibile sulle piattaforme di streaming con la modalità pagamento: Prime Video, Youtube, Chili, Google Play.

Fabio Rovazzi chi è: dove e quando è nato, vero nome, biografia

Fabio Rovazzi del film Il vegetale è nato il 18 gennaio del 1994 a Milano. Il suo vero nome è Fabio Piccolrovazzi. Nel 2015 collabora alla trasmissione Sorci verdi di J-Ax, trasmessa su Rai2. Nel 2016 raggiunge la popolarità pubblicando sui social il videoclip di un brano da lui interpretato, Andiamo a comandare. La canzone diventa un tormentone estivo, dopo che è stata pubblicato sulle piattaforme di streaming dell’etichetta discografica Newtopia. Il singolo si guadagna il disco di platino. Fabio Rovazzi partecipa poi al Summer Festival 2016, come ospite a Quelli che il calcio e Bring the Noise. Nello stesso anno pubblica su Youtube il videoclip del suo secondo singolo, Tutto molto interessante. Nel 2017 esce il terzo, Volare, con la partecipazione di Gianni Morandi.

Nel 2018 esce la commedia Il vegetale, il suo primo ruolo da attore in un film. Nello stesso anno esce il quarto singolo, Faccio quello che voglio, con la partecipazione di Al Bano, Nek e Emma Marrone. Nel videoclip partecipano diversi personaggi dello spettacolo come Gianni Morandi, Massimo Boldi, Flavio Briatore, Carlo Cracco e Diletta Leotta. Rovazzi poi conduce Sanremo Giovani con Pippo Baudo.

Nel 2019 è ospite al Festival di Sanremo, sostituisce Ricky Martin come direttore artistico del talent show Amici di Maria De Filippi e pubblica il suo quinto singolo, Senza Pensieri, in collaborazione con Loredana Bertè e J-Ax.

Fabio Rovazzi, chi è la fidanzata Karen Kokeshi

Dal 2019 Fabio Rovazzi è fidanzato con Karen Kokeshi. Karen Kokeshi, il cui vero nome completo è Karen Rebecca Casiraghi, è nata a Verona nel 1994. E’ una youtuber, specializzata nel campo del videomaking, ed influencer.

Rosy Franzese e Il vegetale

Nel cast del film Il vegetale c’è la giovanissima Rosy Franzese, alla sua prima apparizione. Nel film interpreta Nives Rovazzi, sorella minore e viziata di Fabio. Classe 2009, Rosy Franzese nasce a Napoli. Dopo Il vegetale partecipa al film Nevia, di Nunzia De Stefano, interpretando la parte di Enza.

Il vegetale: la trama

Fabio Rovazzi è un neolaureato in Scienze della Comunicazione che vive a Milano. E’ alla ricerca di un impiego in circostanze difficili: la realtà lavorativa complicata, un padre ingombrante e sua sorella più piccola, viziata e capricciosa. Affronterà poi anche un manager particolare e apparentemente buono, interpretato da Luca Zingaretti. Il film prende il nome dal modo in cui padre e sorella definiscono Fabio, ovvero un vegetale.

Il vegetale: la scheda del film