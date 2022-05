Il Volo chi sono, età, dove sono nati, fidanzate, vita privata, carriera e biografia

Chi sono Il Volo: età, dove sono nati, fidanzate, vita privata, carriera e biografia del gruppo che questa sera sarà ospite dell’Eurovision Song Contest 2022 che si terrà a Torino.

Età e dove e quando sono nati i componenti del gruppo musicale Il Volo

Piero Barone, nato a Naro il 24 giugno del 1993 (età 28 anni), Ignazio Boschetto, nato a Bologna il 4 ottobre 1994 (27 anni) e Gianluca Ginoble, nato a Roseto degli Abruzzi l’11 febbraio 1995 (27 anni), sono i tre componenti de Il Volo e sono rispettivamente due tenori e un baritono. Artisticamente sono nati nel 2009 quando hanno preso parte alla seconda edizione del talent show canoro per bambini “Ti lascio una canzone” condotto da Antonella Clerici. In realtà i tre artisti non si conoscevano affatto e si sono presentati ai provini in veste di solisti ma grazie all’idea del regista Roberto Cenci, sono diventati il trio che ha poi conquistato le vette discografiche internazionali, venduto milioni di dischi e conquistato prestigiosi premi e riconoscimenti.

Dopo la partecipazione come ospiti ad American Idol, il loro disco raggiunge la decima posizione della classifica Billboard 200. Il primo disco, Il Volo del 2010, ha un immediato riscontro: seguono tour nordamericani. Nel 2015 vincono il Festival di Sanremo: è la loro consacrazione in patria grazie alla canzone Grande amore. Firmano poi un contratto con la Geffen, major americana.

Vita privata e fidanzate

Piero Barone è legato sentimentalmente a Valentina figlia dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Gianluca Ginoble è fidanzato con Eleonora Venturini Storaro. La ragazza è la nipote del famoso direttore della fotografia Vittorio Storaro. La loro relazione è stata resa pubblica recentemente, attraverso una foto condivisa su Instagram dai diretti interessati, in cui appaiono insieme e felici ad un ricevimento. Ignazio Boschetto da qualche tempo ha il cuore impegnato con una ragazza brasiliana, una ballerina di nome Ana Paula Guedes.