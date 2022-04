Ilaria Cucchi chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, Stefano Cucchi, Twitter, Sulla mia pelle. Ilaria Cucchi è ospite questa sera 8 aprile del programma Propaganda Live. Il programma condotto da Diego Bianchi è in onda su LA7 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, Stefano Cucchi, biografia di Ilaria Cucchi

Ilaria Cucchi è nata a Roma il 22 giugno del 1974. Ha 47 anni. E’ la sorella maggiore di Stefano Cucchi, morto nel 2009 mentre era sottoposto a custodia cautelare. La Cucchi è un’attivista per i diritti umani e civili ed ha intrapreso una battaglia per la riabilitazione del fratello ucciso. Le sue interviste hanno avuto una risonanza internazionale.

Marito, figli, Twitter, vita privata di Ilaria Cucchi

La Cucchi è fidanzata con Fabio Anselmo, avvocato che ha seguito la vicenda giudiziaria di Stefano Cucchi. Ha due figli, Valerio e Giulia, avuti da un precedente matrimonio con Luca di Paolo. Profilo Twitter: @cucchi_ilaria.

La carriera di Ilaria Cucchi

Dal 2021 la Cucchi scrive per l’Huffington Post, dove tiene la rubrica In memoria di Dino Budroni. Dal 2020 scrive anche per il Domani. Nel 2018 esce il film Sulla mia pelle, in cui Alessandro Borghi interpreta Stefano Cucchi: “Un emozione enorme! Quello che vedrete proiettato stasera su quello schermo è la verità che io e la mia famiglia raccontiamo ormai da 9 anni”, ha dichiarato la Cucchi in merito al film. L’anno successivo la BBC le ha dedicato una puntata monografica della trasmissione Outlook descrivendo la vicenda giudiziaria di cui si è fatta carico.