ROMA – La storia di Ilaria Cucchi diventerà una serie tv. A gridare la storia di Stefano Cucchi, fino a farla udire a giornali, persone, giudici e registi, è stata proprio Ilaria, la sorella, che per nove anni non si è mai arresa. Una storia di una donna che in questi anni ha saputo far valere le proprie ragioni, senza mai arrendersi di fronte alla ricerca di una verità che sembrava impossibile ottenere.

Il titolo della serie, che sarà prodotta dalla Taodue di Pietro Valsecchi, sarà “Il coraggio di Ilaria“. L’accordo tra il produttore ed Ilaria Cucchi è stato siglato in questi giorni, e testimoniato da una foto dei due, pubblicata sui social network. Ora bisognerà attendere ulteriori dettagli su regia, sceneggiatura e cast. Le riprese, secondo TvBlog, inizieranno a gennaio, per una messa in onda presumibilmente tra il 2020 ed il 2021. (fonte TVBLOG)