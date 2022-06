Ilaria D’Amico, Alessia Marcuzzi, Elisa Isoardi… Il nuovo palinsesto Rai. Sono soprattutto femminili i volti nuovi della prossima stagione Rai. Conduttrici già note al grande pubblico che puntano a dare un sferzata alla programmazione in particolar modo della seconda rete, da anni ormai terra di sperimentazioni.

Su Rai2 sono in arrivo Ilaria D’Amico, Alessia Marcuzzi, Mara Maionchi, Geppi Cucciari ed Elisa Isoardi. Pronte a lanciare nuovi show insieme a Alessandro Cattelan. Giancarlo De Cataldo approda su Rai1, Marco Damilano e Cristiano Malgioglio in prime time su Rai3.

E’ questo il frutto della prima programmazione per generi della tv pubblica. “Una rivoluzione”, come l’ha definita l’ad Carlo Fuortes, visibile plasticamente alla presentazione dei palinsesti a Milano, dove non c’erano più i direttori di rete, ma i dieci direttori che guidano i diversi settori della produzione.

Nel 2023 torna Loretta Goggi

Non solo l’autunno. Nel 2023, come anticipato dal direttore dell’Intrattenimento Stefano Coletta, è in arrivo Loretta Goggi, ma anche uno show dedicato a Raffaella Carrà.

“Il mio colloquio con Fiorello è perenne – ha detto ancora Coletta -. Da parte dell’amministratore delegato e da parte mia, c’è tutta la voglia di farlo tornare”.

Quanto all’arrivo di Chiara Ferragni a Sanremo, ha chiarito che “i colloqui andavano avanti da due anni. L’ultimo Sanremo, vissuto da fruitrice, le ha dato la spinta per dire sì”.

Ma ecco le principali novità per il prossimo autunno. Partirà il 6 ottobre in prima serata su Rai 2 e andrà in onda ogni giovedì Che c’è di Nuovo condotto da Ilaria D’Amico. Poi, tutti i giorni su Rai3 il fatto del giorno filtrato da Marco Damilano con Il cavallo e la torre.

Altra novità è Tempo e mistero su Rai1, con Giancarlo De Cataldo che ripercorre i grandi delitti della storia italiana. Confermati tutti i principali programmi d’approfondimento delle tre reti, da Porta a Porta a Cartabianca, da Report a Che tempo che fa, fino a Presadiretta e In 1/2 h.

Marcuzzi con Boomerissima, Maionchi a Nudi per la vita

Monica Giandotti condurrà Agorà al posto di Luisella Costamagna. Diverse novità anche sul fronte intrattenimento, sulla seconda rete in particolare. Alessia Marcuzzi si lancia da novembre il martedì in prime time in Boomerissima, un gioco tra diverse generazioni.

Mara Maionchi guiderà la docu-serie Nudi per la vita, mentre Alessandro Cattelan torna al suo show Epcc in seconda serata. Un people show in prima serata il venerdì anche per Geppi Cucciari dal 4 novembre.

I 60 anni di carriera di Gianni Morandi

Tante conferme nel prime time di Rai1, rete che tra novembre e dicembre ospiterà i Mondiali di calcio, purtroppo senza gli azzurri. Torneranno Tale e Quale di Carlo Conti e Ballando con le stelle di Milly Carlucci, ma ci saranno anche diverse serate speciali.

Il 19 dicembre, ad esempio, Gianni Morandi festeggerà i sessanta anni di carriera nella sua Bologna. Serata del 31 dicembre affidata ad Amadeus, quella del primo gennaio a Roberto Bolle.

La sera di Natale Alberto Angela porterà gli spettatori a Milano per il ciclo Stanotte a…, prima di riproporre il suo Meraviglie. Novità del prime time di Rai3 con uno show di Cristiano Malgioglio. Altro ritorno, questa volta in day time, è quello di Elisa Isoardi che condurrà Vorrei dirti che… la domenica su Rai2.