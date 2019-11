MILANO- Battuta di Ilaria D’Amico durante il programma televisivo di Sky Sport sulla Champions League. Mentre stava intervistando il direttore sportivo del Napoli Giuntoli, Ilaria D’Amico si è lasciata andare ad una battuta: “Quando Gigi Buffon va in ritiro è contento così scappa da casa…”. Il dirigente del Napoli ha sorriso e ha spiegato le ragioni di questa scelta.

Riportiamo di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Giuntoli a Sky Sport: “Il presidente ha mandato la squadra in ritiro per farla concentrare. Almeno così i calciatori non avevano lo stress delle famiglie e di tutto quello che accadeva intorno. Ritengo che sia stata una decisione giusta. Carlo Ancelotti ha espresso il suo dissenso con garbo, lo accettiamo ma crediamo di aver scelto nella maniera giusta.

E’ mancata la continuità di risultati ma stiamo giocando bene, sono sicuro che arriveranno presto dei risultati positivi. La squadra è composta da calciatori di grande valore, le ultime prestazioni sono state anche buone dal punto di vista del gioco, dobbiamo cercare di essere concentrati sempre perché al minimo errore ci castigano. Sono fiducioso per la gara di Champions League.

Ripeto che con il mister non ci sono problemi, non era d’accordo come noi sul ritiro ma per il resto siamo d’accordo su tutta la linea. Il nostro progetto tecnico va avanti con lui e con questi grandi calciatori che abbiamo”.

Sull’argomento del ritiro, si è espresso anche Davide Ancelotti, figlio di Carlo e vice allenatore del Napoli: “Sul tema del ritiro si è già pronunciato mio padre, io voglio pensare solamente alla partita contro il Salisburgo. Giochiamo bene ma dobbiamo essere anche compatti tra i reparti. Nelle ultime gare è mancata questa compattezza ed i nostri avversari ne hanno approfittato. Se restiamo uniti, se troviamo la quadratura giusta, faremo risultati importanti”.