MILANO – Ilaria d’Amico è stata intervistata in esclusiva dal Corriere della Sera. Non ha parlato della sua vita lavorativa ma sopratutto della sua sfera privata e della sua relazione sentimentale con il portiere del Psg Gigi Buffon.

Ilaria d’Amico: “Buffon? La nostra vita è complicata ma molto bella”

“La nostra vita è complicata? Confermo, molto complicata. Ma anche molto bella”. “È una vita complicata, con quattro bimbi da gestire, ma piena di calore. In tutte le famiglie gestire quotidianità e lavoro non è mai facile. Nella nostra in particolare, con una sede anche all’estero, sarebbe stato molto più difficile mantenere solidità, equilibri e quel calore che ci piace consolidare costantemente nella nostra famiglia”.

“Ho imparato sulla mia pelle che ci vuole tempo e disponibilità per costruire e tenere unita una famiglia come la nostra. Che se avessi lavorato con tutti gli impegni di prima, non ce l’avrei fatta. E che – se la scelta è libera e consapevole – vale la pena di fare qualche rinuncia per vedere attorno a sé crescere gli affetti più cari”.”Dove mi vedo tra dieci anni? Non saprei proprio e non mi interessa particolarmente. La vita da quando ho vent’anni dimostra di sapermi stupire ad ogni angolo. Mi piace vivere intensamente ogni giorno e lasciarmi guidare dall’istinto del momento. In ogni caso, sempre e per sempre cittadina del mondo, ma con tutti i miei affetti intorno”.