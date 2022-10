Ilaria D’Amico chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, Instagram, biografia e carriera. La giornalista e conduttrice Ilaria D’Amico è ospite oggi 16 ottobre del programma Domenica In. Il programma condotto da Mara Venier è in onda su Rai1 dalle 14.

Dove e quando è nata, età, biografia di Ilaria D’Amico

Ilaria D’Amico è nata a Roma il 30 agosto del 1973. Ha 49 anni. Ha frequentato la facoltà di giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma senza conseguire la laurea. Nel 1997 riceve la chiamata di Renzo Arbore che la vuole a Rai International nel programma televisivo La giostra del gol. La sua passione per il calcio le dà la possibilità di seguire il mondiale di Francia ’98 e di curare nel 2000 uno speciale sull’europeo. È giornalista pubblicista dal 16 maggio 2001.

Marito, figli, Instagram, vita privata di Ilaria D’Amico

Sentimentalmente legata al calciatore Gianluigi Buffon, con cui ha un figlio e uno nato da una precedente relazione con Rocco Attisani, imprenditore immobiliare. La D’Amico infatti è stata legata all’immobiliarista Rocco Attisani da cui ha avuto il suo primo figlio, Pietro, nato nel 2010. Nel 2014 la giornalista inizia una relazione con Buffon. Il calciatore era legato ancora all’ex moglie Alena Seredova e la relazione viene scoperta dalle riviste di gossip, suscitando scandalo (e ponendo fine alle loro precedenti unioni). Nel 2015, a stabilità ritrovata, i due hanno annunciato di aspettare un figlio insieme: Leopoldo Mattia, nato nel 2016. Profilo Instagram: @ilariadamico_real.

La carriera di Ilaria D’amico

Nel 2001 conduce su Rai 3 il programma Cominciamo bene estate, mentre l’anno seguente cura uno speciale per i Mondiali di calcio 2002 su Rai 1. Nel novembre 2002 approda anche sulla tv satellitare Stream con W l’Italia, moderato con i giornalisti Vittorio Feltri e Sandro Curzi. Dal 2003 sulla neonata piattaforma satellitare Sky inizia la conduzione di SKY Calcio Show. Nel 2006 ha condotto su Sky lo speciale dedicato ai Mondiali di calcio. Nella primavera dello stesso anno, per il canale Sky TG 24 ha intervistato in esclusiva, dopo i tragici scontri all’ambasciata italiana a Bengasi, il Presidente libico Mu’ammar Gheddafi. Nella stagione televisiva 2007-2008 conduce ancora SKY Calcio Show su SKY Sport 1 e nel 2009 un programma non sportivo, Exit – Uscita di sicurezza, su LA7. Nel 2009 viene premiata come giornalista sportiva dell’anno.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA DI ILARIA D’AMICO