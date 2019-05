ROMA – Iker Casillas, portiere del Porto ed ex bandiera del Real Madrid, è stato colpito da un infarto per una occlusione dell’arteria coronarica destra, durante l’allenamento di ieri. Ricoverato d’urgenza all’ospedale di Oporto, Casillas è stato prontamente operato e ora è fuori pericolo: “Sto bene – ha comunicato il portiere stesso – è tutto sotto controllo. Solo un grande spavento. Grazie a tutti per l’affetto dimostratomi”.

Durante la serata Champions, nel salotto di Sky, si è tornati a parlare di quanto accaduto al portiere del Porto. “Ora, Iker è fuori pericolo – ha detto Ilaria D’Amico -. Poi, si è trattato di un infarto al miocardio. Una di quelle parti dove, se proprio deve succederti qualcosa, è meglio che ti succeda lì”. Le sue parole hanno provocato l’ironia del web. Infatti il miocardio è la componente muscolare del cuore, che ne costituisce le pareti e lo fa funzionare come una pompa. Infatti non si capisce in quale altra parte del corpo sarebbe dovuto avvenire l’infarto dal momento che il miocardio è il cuore. La gaffe della compagna di Buffon non è passata inosservata e subito sono stati diffusi commenti sarcastici. (fonte TWITTER)