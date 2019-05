Ilaria D’Amico di nuovo incinta? La foto del settimanale Chi

ROMA – Ilaria D’Amico di nuovo incinta? Per il settimanale “Chi” non ci sono dubbi: la compagna di Gigi Buffon è di nuovo incinta. La conduttrice di “Sky” è stata paparazzata mentre era diretta verso la scuola del figlio Pietro. Figlio nato dalla relazione avuta con Rocco Attisani. Le forme della donna, scrive il settimanale, non lasciano dubbi: Ilaria D’Amico è di nuovo incinta.

Da Buffon, ricordiamo, la D’Amico ha già avuto un figlio nel 2016: Leopoldo Mattia. Per la D’Amico, quindi, si tratterebbe del terzo figlio.

Gigi Buffon ha invece avuto due figli dall’ex compagna Alena Seredova: Louis Thomas nel 2007 e David Lee nel 2009.

Fonte: Chi.