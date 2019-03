ROMA – Grande paura per Ilaria D’Amico. La giornalista sportiva e compagna di Gigi Buffon, è stata immortalata dai paparazzi mentre era in compagnia dei suoi figli Pietro, avuto dalla precedente relazione con Rocco Attisani, e il piccolo Leopoldo Mattia avuto dal portiere del Psg.

Nel settimanale Nuovo, la D’Amico è stata ripresa mentre era in compagnia dei suoi due figli. La giornalista però, ha passato minuti terrificanti, proprio quando il piccolo Leopoldo ha deciso di lasciare la mano alla sua mamma per attraversare la strada da solo. Fortunatamente per il piccolo figlio di Buffon non ci sono state conseguenze gravi. La mamma infatti, è stata veloce e tempestiva, recuperando il piccolo dal pericolo delle auto. Come si vede dalle foto del settimanale, la conduttrice era visibilmente spaventata al pensiero che potesse succedere qualcosa al piccolo Leopoldo. Passata la paura non manca una sgridata a Leopoldo Mattia, che sembra molto dispiaciuto per l’accaduto. (fonte: Nuovo)