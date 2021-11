Ilaria Gaspari chi è, età, dove è nata, vita privata, libri, carriera e biografia

Chi è Ilaria Gaspari: età, dove è nata, vita privata, libri, carriera e biografia della scrittrice oggi ospite di Bianca Guaccero a Detto Fatto, programma in onda su Rai2.

Dove è nata, età e biografia di Ilaria Gaspari

Ilaria Gaspari ha 33 anni. Nata a Milano, ha studiato filosofia alla Scuola Normale Superiore di Pisa e si è addottorata all’università Paris I Panthéon-Sorbonne con una tesi sullo studio delle passioni nel Seicento. Nel 2015 per Voland è uscito il suo primo romanzo, Etica dell’acquario. Nel 2018, per Sonzogno, Ragioni e sentimenti. L’amore preso con Filosofia. Per Einaudi ha pubblicato Lezioni di felicità. Esercizi filosofici per il buon uso della vita (2019), già tradotto in diverse lingue, e Vita segreta delle emozioni (2021). Oggi collabora anche con 7-Corriere della sera e con Il Messaggero, occupandosi soprattutto di temi legati alla cultura. Tiene corsi e laboratori di scrittura alla Scuola Holden e alla Scuola Omero. Collabora con vari giornali e insegna scrittura. Nel 2021, Fiorella Mannoia l’ha voluta con sé nel suo nuovo programma La versione di Fiorella, in onda dal 25 ottobre in seconda serata su Rai 3, presenza fissa insieme al comico Stefano Rapone.

La vita privata di Ilaria Gaspari

Per quanto riguarda la vita privata non si conosce praticamente nulla. Neppure i social sembrano dare spunti chiari su cosa si nasconda lontano dai riflettori del successo. Vive tra Roma e Parigi.