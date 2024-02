Ilaria Mongiovì, cantante e attrice italiana, è tra gli ospiti della puntata di oggi 19 febbraio 2024 del programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo. In questi giorni è tra i protagonisti di “Tale e Quale Sanremo 2024”. Scopriamo qualcosa in più su questo personaggio della tv.

Ilaria Mongiovì età e breve biografia

Nata a Casteltermini nel 1993, Mongiovì ha 30 anni e ha manifestato fin da giovane una passione innata per la musica, la danza e la recitazione. La sua carriera ha avuto inizio a soli 15 anni, quando ha partecipato al talent show “Ti lascio una canzone”, un trampolino di lancio per giovani talenti musicali. Da allora, ha continuato a coltivare la sua passione per le arti dello spettacolo, unendosi al gruppo teatrale “La compagnia del Nove” e partecipando a diversi spettacoli teatrali.

Il momento culminante della sua carriera è stato nel 2022, quando ha ottenuto il ruolo di Esmeralda nello spettacolo teatrale “Notre Dame de Paris”, dimostrando il suo talento non solo come cantante, ma anche come attrice di spicco.

Nel 2023, ha fatto il suo ingresso nel mondo dei programmi televisivi come concorrente di “Tale e quale show”, consolidando ulteriormente la sua presenza nel panorama dell’intrattenimento italiano. Ora, è tra i protagonisti del programma “Tale e Quale Sanremo 2024”.

Vita privata, un possibile fidanzato?

Per quanto riguarda la vita privata di Ilaria Mongiovì, non sono disponibili molte informazioni. Nonostante la sua notorietà, Mongiovì ha mantenuto una certa riservatezza sulla sua sfera personale, limitando le informazioni pubbliche sulle sue relazioni e la sua vita privata. Tuttavia, è nota la sua passione per i viaggi, la scrittura e il giardinaggio, interessi che condivide occasionalmente con i suoi follower sui social media.

Inoltre, sul suo profilo Instagram Ilaria ha pubblicato alcune foto con quello che probabilmente è l’amore della sua vita. “Dammi basia mille” scrive come didascalia di una foto di poco tempo fa pubblicata sul Social in cui appare mentre bacia Maurizio Bossoli. La foto è datata alcuni mesi fa, non sappiamo se tra i due vada tutto a gonfie vele o ci sono stati dei cambiamenti.

Profilo Social e interessi

Ilaria Mongiovì è attiva sui social media, in particolare su Instagram, dove condivide momenti della sua vita e aggiornamenti sulla sua carriera. Il suo profilo ufficiale, @ilariamongiovi, è seguito da migliaia di fan che apprezzano il suo talento e la sua autenticità. Mongiovì ama condividere la sua passione per la musica attraverso video e foto dei suoi momenti di esibizione e dei suoi viaggi.