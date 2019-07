Ilaria Teolis, chi è? Instagram, Ciao Darwin, Miss Italia e... Temptation Island

ROMA – Sapete qual è la cosa più cercata su Google di Ilaria Teolis? Facile: il profilo Instagram. Ecco quindi la prima informazione su di lei: il link al suo profilo Instagram.

Ma ora andiamo con ordine. Chi è, da dove sbuca fuori e come è arrivata a Temptation Island Ilaria Teolis? Ilaria è nata a Roma il 28 giugno 1995. Nel 2014 la nostra Ilaria si è diplomata all’Istituto tecnico industriale e nel suo curriculum televisivo può vantare un’esperienza a “Ciao Darwin 7” con la squadra “discoteca” e due partecipazioni a “Miss Italia”.

Con i cugini, Ilaria ha aperto un locale chiamato “Di Gusto Street Food” ma, questo è evidente, la cosa più importante è che da due anni la nostra è fidanzata con Massimo. Massimo Colantoni. Ma chi è Massimo? Massimo, anche lui di Roma e grande tifoso della Lazio, ha un negozio di abbigliamento in via Tiburtina

“Noi – ha raccontato la stessa Ilaria nei video di presentazione di Temptation Island – abbiamo vissuto per un anno buono un amore folle. All’inizio me la prendevo un po’ troppo, adesso conoscendolo ho un po’ allentato. Ho cambiato lavoro per lui in modo tale da poter stare più a casa con lui. Oppure potevo stare nella sua attività dandogli una mano. Ma me ne sono resa conto anche con le amiche, che mi dicevano di uscire ma io dicevo di no per fare da mangiare a Massimo. Come una cretina stavo a casa con lui, per poi non parlare. Perché non parla ‘sto ragazzo. Quando sta con gli amici è tranquillo e parla a raffica, con me invece no”.

La seconda puntata di Temptation Island.

Stasera, quindi lunedì primo luglio, andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island. Il reality condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda naturalmente su Canale 5 a partire dalle 21,20.

