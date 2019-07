ROMA – Intervistata dal settimanale Chi, Ilary Blasi dice addio al Grande Fratello Vip: “Era un programma che desideravo molto fare e mi sono tolta questa soddisfazione. Ogni anno è venuta fuori una parte di me ma, come in tutte le cose, c’è un inizio e una fine. Ho capito come funzionava e volevo lasciare quando per me era ancora una figata farlo, non volevo correre il rischio di annoiarmi”.

“A me piace la parte divertente, mentre – spiega – mi riesce più difficile quella in cui si parla di cose personali, perché lì non è più un gioco, ma devi andare a scavare a fondo, a volte troppo. È vero che nei reality bisogna mettersi in discussione, ma ci sono dei paletti, e quando si sorpassano certi limiti, dove magari un’altra ci sguazzerebbe, io faccio fatica perché a me piace più ridere. Mi immagino un telespettatore seduto davanti alla tv che vuole leggerezza”.

A prendere il suo posto di sarà proprio il direttore di Chi, Alfonso Signorini: “Mi dispiace staccarmi da lui perché è una persona che mi fa stare bene, gli faccio tanti in bocca al lupo per la sua conduzione del GF Vip”.

Fonte: settimanale Chi.