Ilary Blasi-Akash Kumar, lite all’Isola dei Famosi 2021. Interviene Elettra Lamborghini: “Salutame a soreta”. Brutta lite tra la conduttrice ed il naufrago durante l’ultima puntata del reality show.

Secondo il format di questa stagione, dopo l’eliminazione da Playa Palapa, i concorrenti possono cercare il ripescaggio trascorrendo alcune settimane su un’isola parallela, Parasite Island.

Ilary Blasi-Akash Kumar, lite Isola dei Famosi 2021: il modello non è voluto restare su Parasite Island

L’eliminato di ieri sera è stato Akash Kumar. Il concorrente, come da copione, è stato portato su Parasite Island dove ha incontrato due naufraghi che già si trovavano lì: Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani.

Precisiamo che Parasite Island non è conosciuta dai concorrenti che si trovano a Playa Palapa. In altri termini, dopo l’eliminazione, loro credono di dover tornare a casa. Non sanno dell’esistenza di un’isola parallela dove si trovano gli aspiranti ripescati.

Non appena è arrivato su Parasite Island, Kumar ha dato subito segnali di insofferenza e ha rifiutato categoricamente gli inviti di Lanzo e Tehrani di rimanere con loro in gioco.

Ilary Blasi-Akash Kumar, lite Isola dei Famosi 2021: Elettra Lamborghini al fianco della moglie di Totti

Poco dopo, anche la Blasi e Elettra Lamborghini (che si trova in studio come opinionista) hanno cercato di convincerlo ma lui è apparso piuttosto scocciato. Allora la Blasi ha perso la calma ed è sbottata in questo modo:

“Mi spiace aver dato spazio a te e averlo tolto a qualcun altro, che sicuramente lo avrebbe sfruttato meglio. Prendi il tuo sacchetto e torna in Italia“.

Poco dopo, Lamborghini ha rincarato la dose con una frase dialettale: