ROMA – Ilary Blasi, adesso che è finito il Grande Fratello Vip, può parlare liberamente dei concorrenti. In una intervista a Chi, non nasconde il suo disappunto verso Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. “Su Cecilia ho sentito dire che non era ‘libera’ con Monte. Se n’è fregata delle telecamere e questo, per le dinamiche dei reality, ahimè, è un colpaccio”, dice la conduttrice del reality show di Canale 5. “La storia con Moser? Suvvia, finiscono i matrimoni, non può finire un fidanzamento? I modi e i tempi personalmente non mi sono piaciuti”.

E Onestini? “Per quello che riguarda Luca, non ha fatto in tempo a chiudere la porta rossa che già lei stava con un altro! Non mi convince come storia. E non ha convinto il pubblico. Se fosse un amore costruito a tavolino non lo so. La reazione di Luca, in ogni caso, è stata elegante. E poi si è rifatto tra le braccia di Raffaello Tonon che uguale uguale a Soleil”.