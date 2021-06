Ilary Blasi chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Francesco Totti, figli, vita privata, Instagram, titolo di studio, Fabrizio Corona. La conduttrice e showgirl Ilary Blasi è ospite oggi 12 giugno del programma Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è in onda su Canale 5 dalle 16.

Dove e quando è nata, età, altezza, Instagram, biografia di Ilary Blasi

Ilary Blasi è nata a Roma il 28 aprile del 1981. Ha 40 anni. E’ alta 168 cm. E’ la seconda di tre sorelle, figlia di Roberto e Daniela originari entrambi di Frontone, in provincia di Pesaro e Urbino. Nel 1984, a soli 3 anni, appare con la sua famiglia nello spot dell’Olio Cuore accanto all’attrice Mariangela Melato. Negli anni successivi ripete l’esperienza prendendo parte a molte campagne pubblicitarie, tra cui, Cicciobello, Rock, Renault, FIAT, Barilla, Galbusera, Findus, Balocco. Si è diplomata al liceo scientifico e si è poi iscritta all’università alla facoltà di Scienze della Comunicazione.

Debutta al cinema a cinque anni con una piccola parte nel film Da grande. Recita nei film tv David e David, Il vizio di vivere di Dino Risi e La dolce casa degli orrori di Lucio Fulci. Profilo Instagram: Ilary Blasi (@ilaryblasi).

Francesco Totti, figli, curiosità e vita privata di Ilary Blasi

Dopo un lungo fidanzamento, Ilary Blasi e Francesco Totti si sposano a Roma nel 2005. Il matrimonio viene trasmesso in diretta televisiva. Tutti i proventi per i diritti televisivi vengono devoluti in beneficenza. La coppia ha tre figli: Cristian, nato nel 2005, Chanel, nata nel 2007, e Isabel, nata nel 2016. A proposito dei figli ha dichiarato: “Francesco ne voleva 5, ne abbiamo 3. È un bel compromesso, no?”.

La Blasi ha affermato di non seguire il calcio e di aver ereditato la fede calcistica dalla famiglia, tradizionalmente biancoceleste.

Il nome Ilary è stato scelto dal padre che si ispirò ad un film western

Nella serie tv sulla vita e la storia di Francesco Totti, Speravo de morì prima, l’attrice Greta Scarano ha interpretato il ruolo della giovane Blasi.

Ilary Blasi e Fabrizio Corona

Durante una puntata del Grande Fratello Vip la Blasi e Fabrizio Corona si sono scontrati duramente in diretta tv. “Ti rendi conto di cosa mi hai fatto 13 anni fa?”. Così Ilary Blasi ha dato il via alla lite con Corona. La puntata speciale del Grande Fratello Vip dedicata all’atteso confronto tra l’ex fotografo dei vip e Silvia Provvedi, si è trasformata in un momento di rivalsa per la conduttrice. Lo scontro nasce da un episodio del 2005, quando per colpa di Corona si è diffusa la notizia che Totti ha tradito Ilary con Flavia Vento.

Fabrizio Corona dopo la lite con Ilary Blasi: “Ora scateno l’inferno. Ecco la verità”

La carriera di Ilary Blasi

La Blasi raggiunge la popolarità nel 2001 grazie alle televisione e alle sue apparizioni come letterina di Gerry Scotti nel programma Passaparola. Dal 2003 al 2004 affianca Fabio Fazio nel suo programma Che tempo che fa su Rai3. Nel 2006 è conduttrice del Festival di Sanremo insieme a Giorgio Panariello ed è sul palco del Festivalbar per condurre insieme a Cristina Chiabotto e il Mago Forest.

Dal 2007 conduce Le Iene, su Italia 1, affiancata da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Nel 2008 viene affiancata da Fabio De Luigi, che sostituisce Luca e Paolo per l’edizione autunnale. Nel 2009 il duo comico torna alle Iene con Ilary dove resteranno fino al 2011. La Blasi è ancora alla conduzione del programma nel 2011 insieme all’attore Luca Argentero e al comico Enrico Brignano.

Conduce il programma nel 2012 con l’attore Alessandro Gassmann e ancora con Enrico Brignano. Le edizioni 2013 e 2014 hanno visto Ilary Blasi affiancata da Teo Mammucari nella conduzione, con la partecipazione della Gialappa’s Band.

Dal 2016 conduce la prima edizione del Grande Fratello Vip su Canale 5. Torna alla guida del programma anche l’anno successivo. Nel 2017 e nel 2018 viene riconfermata alla guida della seconda e terza edizione del Grande Fratello VIP oltre alla conduzione della nuova stagione de Le Iene.

Nel 2021 conduce L’Isola dei Famosi, prendendo il posto di Alessia Marcuzzi.