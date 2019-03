ROMA – Ilary Blasi ha lasciato l’Italia per una vacanza molto speciale. La conduttrice è volata in Cina per qualche giorno regalandosi qualche giorno di vacanza con un lungo viaggio. Poche ore fa sul suo profilo Instagram è apparsa una foto in cui appare molto rilassata e seduta sulla Grande Muraglia cinese, con uno zaino in spalla. Un viaggio senza suo marito Francesco Totti.

Ilary ha voluto condividere con i propri fan lo scatto. E ha scritto: “La Grande Muraglia Cinese… una delle 7 meraviglie del mondo!”. La Muraglia infatti è stata dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità nel 1987 mentre nel 2007 è entrata nella classifica delle sette meraviglie del mondo moderno.

La conduttrice che negli ultimi giorni è al centro del gossip per una presunta gravidanza (sarebbe la quarta, ndr), ha voluto prendersi un po’ di tempo per sé, per concedersi una fuga da tutto. Qualcuno ha anche ipotizzato aria di crisi in casa Totti. Ma è opportuno sottolineare che l’ex capitano della Roma in questi giorni era impegnato con il club giallorosso in Qatar per questioni societarie. Secondo gli esperti di gossip infatti la Blasi vorrebbe lasciare temporaneamente la tv proprio per dedicarsi di più ai figli Cristian, Chanel e Isabel e a quelli che verranno. (fonte: Instagram)