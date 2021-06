Ilary Blasi conduttrice di Star in the Star: Michelle Hunziker e Paolo Bonolis hanno rinunciato prima di lei (foto Ansa)

Star in the Star è il nuovo programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi a partire dalla prossima stagione televisiva. La Blasi, secondo quanto scoperto da Tv Blog, a quanto pare non è stato il primo nome a cui hanno pensato in casa Mediaset.

Star in the Star, Mediaset voleva Michelle Hunziker

Il primo nome a cui tutti hanno pensato era infatti quello di Michelle Hunziker, già conduttrice della versione tedesca del programma. Michelle però sarà impegnata con All Together Now e quindi ha detto di no per ragioni che potremmo definire logistiche.

La seconda scelta della rete era per Paolo Bonolis, la terza per Lorella Cuccarini. Tutti e due hanno però detto di no per varie ragioni e quindi si è pensato a Ilary Blasi. Le reti fondate da Silvio Berlusconi sono così andate sul sicuro.

Canale 5 Bonolis e Cuccarini per dare un volto nuovo alla prima serata?

La scelta di Bonolis e poi della Cuccarini sarebbe servita a dare un volto nuovo alla prima serata di Canale 5. Ilary Blasi è comunque una certezza inquanto molto amata dal pubblico. E se anche lei avesse detto di no, magari perché fresca della conduzione dell’Isola dei Famosi?

La giuria di Star in the Star

Star in the Star avrà anche una giuria. Lo scopo del gioco è indovinare chi si nasconde dietro al trucco pesante. Ci saranno in tutto tre giurati: due nomi sicuri sono Marcella Bella e il comico Andrea Pucci.