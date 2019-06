ROMA – Ilary Blasi torna a Roma dopo una breve vacanza con il marito Francesco Totti in Costa Azzurra, posta una foto della città e piovono critiche.

A scatenare le invidie dei leoni da tastiera sono stati due scatti postati su Instagram dalla ex letterina in cui si vede un bellissimo panorama della Capitale. “Roma… quanto sei bella”, la didascalia della Blasi a corredo delle foto.

Ma qualcuno ha pensato che quel panorama arrivasse dall’attico della coppia Totti, e non dall’Eurosky Tower, e così ha trovato lo spunto per una critica: “Dall’alto del superattico da 14 milioni di euro, stai attenta a non cadere da lì”, ha infatti scritto un utente. Naturalmente molti sono stati anche i commenti positivi di altri utenti, che hanno bollato quelle parole come frutto di invidia.

Del resto ad Ilary Blasi assai poco importerà dello sfogo di alcuni, visto che lei si prepara ad una nuova avventura in tv. Dopo l’addio al Grande Fratello Vip, infatti, la signora Totti potrebbe andare a condurre una nuova edizione di Giochi Senza Frontiere, trasmissione storica di Mediaset. Questo, almeno, è quanto scrive il solitamente ben informato sito Davide Maggio, secondo il quale la nuova edizione del programma andato in onda per l’ultima volta nel 1999 potrebbe andare in onda per l’autunno di Canale 5. (Fonti: Instagram, Davide Maggio)