Ilary Blasi: “Francesco Totti? Dopo 20 anni mi guarda con gli stessi occhi. Arrugginita ma pronta per Isola dei Famosi 2021“. Ilary è stata intervistata da Silvia Toffanin, nel corso di Verissimo, per parlare dell’Isola dei Famosi 2021, programma tv che condurrà da lunedì sera.

“Sono aperta a quello che vorranno fare, decideranno loro. A casa ceniamo insieme tutti e 5 ed è il momento più importante. Siamo una famiglia unita, molto. Siamo sereni e siamo equilibrati. Per ora mi sento di dire che ho fatto un buon lavoro. I due più grandi mi sembrano in gamba, per ora. Christian ha 16 anni è autonomo, va in giro con la sua macchinetta. Per fortuna ci sta la piccoletta, Isabel, che ci fa sentire giovani. Chanel vive in camera sua…. ci paga l’affitto. Christian farà il calciatore? Non so, ama il calcio ma adesso si è anche fidanzato….”.