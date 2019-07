ROMA – Ilary Blasi in vacanza con il marito ed ex calciatore Francesco Totti si rilassa in spiaggia sfoggiando un fisico e un lato B perfetto. A fotografare in un momento di relax la coppia è il quotidiano Libero, che rilancia le foto scattate di Chi definendo la Blasi come “la donna del momento”.

Secondo il quotidiano, dopo le foto del matrimonio della sorella Silvia Blasi, le voci di una fiction “Casa Totti” che vede protagonisti Ilary e Francesco si fanno sempre più forti, soprattutto dopo l’abbandono della conduzione del Grande Fratello Vip a caccia di nuove avventure in Mediaset.

In attesa di iniziare un nuovo percorso, la Blasi è stata immortalata al mare insieme a Totti e ai loro tre figli mentre indossava un bikini che esaltava le sue forme, tanto che il quotidiano si congratula con la conduttrice per la sua bellezza. (Fonte Libero quotidiano e Chi)