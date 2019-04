ROMA – Ci ha pensato Francesco Totti a scatenare i commenti dei suoi follower e di quelli di Ilary Blasi con un commento postato sotto ad una foto caricata su Instagram dalla stessa Blasi. La presentatrice ha postato una foto di lei con la piccola Isabel aggiungendo la seguente didascalia: «Cinture di sicurezza allacciate, pomeriggi da mamma». Immediata la risposta del marito Francesco Totti: «Le mie principesse. Manca la terza, però».

E’ bastato questo semplice commento di Francesco Totti per scatenare i follower dell’ex capitano della Roma e della conduttrice televisiva, in molto hanno domandato all’ex numero dieci della Roma se questo messaggio fosse lo scoop di una nuova femminuccia in arrivo. Molti altri follower, hanno spento l’entusiasmo dei tifosi di una nuova figlia in arrivo dicendo che Totti si riferiva semplicemente all’assenza della secondogenita Chanel.

Quale delle due tesi sarà giusta? Attendiamo un altro commento di un Francesco Totti sempre più social per conoscere la verità. Una cosa è certa, Totti non ha mai negato il suo desiderio di voler una famiglia allargata, per usare sue parole “Una squadra di calcetto”. Ci siamo quasi, manca qualche altro “tassello”.