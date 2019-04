Ilary Blasi incinta? L’indizio di Totti sul quarto figlio in arrivo

ROMA – Ilary Blasi e Francesco Totti sono in attesa del quarto figlio? I rumors in merito a questo argomento sono nati in seguito ad un commento lasciato dall’ex capitano della Roma al di sotto di una foto di sua moglie.

La conduttrice infatti ha pubblicato uno scatto mentre è insieme alla figlia più piccola, Isabel, mentre stanno giocando sulle macchine a scontro. Totti, allora, è intervenuto per commentare la tenera immagine di moglie e figlia. Francesco ha scritto: “Le mie principesse, manca la terza però”. Chi sarà questa terza principessa a cui ha fatto riferimento l’ex calciatore? I primi follower hanno subito pensato all’arrivo di un quarto figlio per Totti e la Blasi.

Secondo i sostenitori di questa teoria, infatti, la conduttrice potrebbe essere in dolce attesa e potrebbe conoscere, addirittura, già il sess0 del nascituro. Altri, invece, ritengono che Totti si fosse semplicemente riferito all’altra figlia più grande, Chanel. Ad ogni modo, gli indizi che lasciano intendere che Ilary possa aspettare un altro figlio sono numerosi. Almeno per il momento, i due protagonisti non hanno smentito il pettegolezzo. Non resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire tutto.. (fonte INSTAGRAM)