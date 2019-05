ROMA – E’ rottura tra Ilary Blasi e Mediaset. Secondo Tv Blog e Nuovo Tv sono in corso le trattative da parte di Mediaset per affidare la conduzione del Grande Fratello Vip ad uno dei loro nomi di punta. A quanto pare la conduzione sarà affidata a Barbara D’Urso. La rivista diretta da Signoretti, Nuovo Tv, ha fondato questa ipotesi sull’analisi degli ascolti avuti dal Grande Fratello 16 che, con al timone la D’Urso, è riuscito a far crescere notevolmente gli ascolti seppur in un periodo di crisi dei reality.

Inoltre, secondo alcune voci, sembrerebbe che tra Ilary e Mediaset non corra un buon feeling. Infatti, dopo l’edizione del reality di quest’anno, la Blasi sembra sia stata molto vicina a dire addio all’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi. Mediaset infine, visti i numerosi impegni di Barbara D’Urso, sembra intenzionata a cancellare Domenica Live (tra le ipotesi che circolano, quella di trasmettere nuovi appuntamenti di Uomini e Donne) così da lasciare più libera la presentatrice di condurre le sue trasmissioni di punta come appunto il Grande Fratello, versioni Vip e Nip, Pomeriggio Cinque e Live Non è la D’Urso. (Fonte TV BLOG – NUOVO TV)