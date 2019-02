Ilary Blasi: “Sono molto religiosa. Ogni sera prima di andare a dormire…”

ROMA – Intervistata dal settimanale “Ora”, Ilary Blasi svela: “A volte mi sento un po’ come l’anello di congiunzione tra la nuova e la vecchia generazione. Seguo i movimenti dei miei figli che sono in una fascia adolescenziale e vedo che la tv la seguono poco sinceramente”.

Ilary Blasi poi parla della sua famiglia: “Sono una mamma che li lascia fare, ma al contempo sono una madre che fa rispettare loro delle regole, soprattutto gli orari”. E poi la conduttrice rivela: “Sono molto religiosa e recito una preghiera ogni sera prima di andare a dormire. La fede è credere senza condizioni a cuore aperto. Questo anno con il 19 dovrebbe essere l’anno buono per me per poter andare a Lourdes con un gruppo di amici. Incrocio le dita speriamo”. Mentre di Fabrizio Corona, Ilary… preferisce non parlarne.