ROMA – Come anticipato da Oggi, Mediaset aveva fortemente corteggiato Alessia Marcuzzi come volto delle notti Mondiali di Canale 5, il torneo calcistico in onda per la prima volta in esclusiva sulle reti Mediaset. La regina dell'Isola dei Famosi ha però declinato l'invito a malincuore per ragioni strettamente personali: Alessia ha preferito privilegiare il suo ruolo di madre a quello di conduttrice.

Al suo posto, Mediaset aveva pensato a Belen Rodriguez. Ma ora, a Cologno Monzese è spuntata la terza incomoda: se Belen sarà l’inviata del programma, a condurlo sarà Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti affiancherà Nicola Savino (suo collega di agenzia assieme a Silvia Toffanin e Michelle Hunziker), la Gialappa’s Band e l’intero cast tra cui figurerà anche Diego Abatantuono. I vertici aziendali punteranno sulla signora Totti anche per un altro programma dell’estate affidato già in questi anni ad Alessia Marcuzzi con la fiducia di Maria De Filippi…

Stiamo parlando del Wind Summer Festival, che sarà registrato a fine giugno e trasmesso per quattro puntate su Canale 5 il prossimo luglio. Lo show musicale coprodotto dalla Fascino di Maria De Filippi avrà una finale in diretta da Piazza Duomo a Milano il 2 settembre.