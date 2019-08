ROMA – Ilary Blasi a Sabaudia scopre il paparazzo in panne sul gommone, lo soccorre e lo fa salire sullo yacht e gli offre il sushi. La divertente scena è stata immortalata dalla stessa moglie di Francesco Totti sui suoi social. In una serie di Instagram Stories, si vede la Blasi intercettare il fotografo su un gommone alla ricerca dello scatto giusto della showgirl.

Peccato che il gommone dell’uomo sia andato improvvisamente in avaria. “La verità è che noi il paparazzo ce lo portiamo direttamente da casa. Non sei nessuno se non ti porti il paparazzo personale”, scherza Ilary, che ha offerto ospitalità direttamente sul suo yacht.Il paparazzo oltre a conoscere gli amici della coppia ha anche mangiato sushi.

Intanto nella rubrica Chicche di Gossip della rivista Chi si legge che per la sitcom Casa Totti “c’è una novità”: “A sorpresa, la coppia non cederà l’esclusiva del prodotto a Mediaset come s’immaginava: per acquistare i diritti della messa in onda c’è il colosso Amazon alla finestra, seguito dalle altre piattaforme internazionali. Così i Totti ascoltano, affascinati, le sirene estere e portano avanti le trattative. Confermati invece gli ospiti che prenderanno parte al progetto (e che “Chi” aveva anticipato): Emma Marrone e Teo Mammucari, che interpreteranno sé stessi”.

Le reazioni sui social all’annuncio della sitcom tra i fan di Totti sono state contrastanti. Sui social i tifosi hanno criticato soprattutto l’ex capitano giallorosso: “Ma Totti non avrebbe fatto meglio ad accettare il ruolo di DT della Roma invece di sdilinquirsi in queste cazzate?”,”Questo non sa l’inglese, non studia, fa le sitcom e pretendeva di fare il dirigente nella Roma?”, “Casa Totti e non vi meritate 50 anni di Salvini?”.

C’è anche chi invece appoggia la nuova avventura della coppia: “Sicuramente sarà uno spasso come tutte le cose che il capitano pubblica su Instagram…”. E ancora: “Francesco è un fuoriclasse in tutto e sicuramente ci farà morire da ridere con la sua spontaneità tipicamente romana. Ha la battuta nel sangue e ha mostrato già in passato di avere i tempi televisivi”. (Fonte Instagram e Chi)