Ilary Blasi rifatta, ritocchino alle labbra e al seno: il servizio di Striscia la Notizia su lady Totti

Ilary Blasi rifatta, un ritocchino alle labbra e un ritocchino al seno per la conduttrice dell’Isola dei Famosi e moglie di Francesco Totti. Nel consueto servizio di Striscia la Notizia, la rubrica Fatti e Rifatti, si è parlato di Ilary Blasi e degli interventi di chirurgia plastica a cui è ricorsa la bella presentatrice.

Ilary Blasi rifatta, il servizio di Striscia la Notizia

Nonostante le insinuazioni di Striscia la Notizia Ilary Blasi non ha mai svelato tutta la verità sul suo aspetto fisico. La presentatrice Mediaset non ha mai dichiarato apertamente se ha fatto davvero ricorso alla chirurgia estetica oppure no. Guardando le foto messe a confronto da Striscia la Notizia però appare evidente che qualche cambiamento dovuto alla chirurgia plastica c’è stato.

In particolare un ritocchino alle labbra che sembrano leggermente più gonfie di prima anche se la bella Ilary Blasi non sembrava davvero averne bisogno. Poi anche un ritocchino al seno, dovuto forse al fatto che Ilary Blasi ha avuto tre figli e quindi tre diversi allattamenti. Qui il servizio di Striscia la Notizia.

La gaffe di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2021

Nella prima puntata dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi si è resa protagonista di una gaffe a luci rosse che ha fatto molto ridere soprattutto per la frase in cui è stata inserita la parola patata per sbaglio. Dopo aver presentato i naufraghi di questa edizione Ilary Blasi nel presentare la Palapa, ovvero il luogo dove i concorrenti si incontrano dice: “Adesso è arrivato il momento di mostrarvi uno dei luoghi più solenni dell’Isola dei famosi. Vi faccio entrare tutti nella Patata… cioè nella Palapa”.

Un piccolo errore che ha fatto ridere non solo il pubblico ma anche la stessa Blasi che con grandissima autoironia ha commentato così: “Ho rovinato tutto era un momento suggestivo!”. In studio tra gli opinionisti c’era anche Tomaso Zorzi, il vincitore del Grande Fratello Vip che ha reagito con una espressione sbalordita.