Ilary Blasi, Tapiro d’oro di Striscia la notizia per gaffe a luci rosse sulla patata durante l‘Isola dei Famosi 2021. Buona la prima per Ilary anche se non sono mancati i doppi sensi nel corso della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021.

Così Striscia la notizia ne ha approfittato per consegnarle un meritatissimo Tapiro d’oro. Infatti la gaffe sulla patata è diventata virale sui social network ma anche quella sul pesce non scherza…

Ilary Blasi, Tapiro d’oro di Striscia la notizia: la gaffe sulla patata

Ilary è stata al gioco, ha accettato il Tapiro d’oro e ha fornito la seguente spiegazione durante Striscia la notizia:

“Vi faccio entrare nella patata doveva essere vi faccio entrare nella Palapa. Doveva essere un momento catartico… ma la natura viene sempre fuori. Ho fatto un’Isola erotica, giovedì c’è la prossima puntata: aspettatevi di tutto”.

Infatti la Palapa è la spiaggia dove si sta svolgendo il reality show.

Ilary Blasi, Tapiro d’oro di Striscia la notizia: la gaffe sul pesce

Ma non è stata l’unica battuta a luci rosse. Anche quella sul pesce è diventata virale nel giro di poche ore sui social network. Daniela Martani, una delle concorrenti, è vegana. Così Ilary le ha rivolto alcune domande sulla sua alimentazione.

“Ma non mangi nemmeno il pesce? Da quant’è che non mangi un pesce?”.

La Martani è rimasta stupita da questa domanda e ha detto:

“Un pesce?In che senso? Che intendi per pesce? Il pesce pesce? Non lo so da quant’è che non mangio un pesce… sono anni…”. E via con l’imbarazzo in studio…