LONDRA (INGHILTERRA) – Una volta c’erano i paparazzi, ora ci sono le storie di Instagram! Francesco Totti e Ilary Blasi stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Londra in compagnia di alcuni amici. Al ritorno da una serata in uno dei locali più esclusivi di Londra, Totti e la Blasi sono stati immortalati mentre erano a letto da un loro amico. L’amico si è intrufolato nella camera da letto di Totti e Ilary per ironizzare sul loro sonno profondo. Insomma, l’ex capitano della Roma e sua moglie erano crollati in un sonno profondo dopo una serata mondana. Come dire, non hanno più 20 anni ma il loro fascino resta inalterato…

Francesco Totti e Ilary Blasi vantano numerosi follower su Instagram. La Blasi ci ha sempre tenuto ad interagire con i suoi fan mentre Totti ha iniziato a scatenarsi dopo aver lasciato la Roma. Quando vestiva la maglia giallorossa, o quando era un dirigente della Roma, non usava quasi per niente i social network perché ogni suoi post avrebbe potuto dare adito a polemiche.

Se Totti avesse pubblicato qualcosa sui social network dopo una sconfitta o in un momento di crisi di risultati della squadra sarebbe stato sicuramente insultato. Ora che non fa più parte di una società di calcio, può rilassarsi e divertirsi sui social come gli uomini della sua età.