ROMA – Ilary Blasi sempre più social. La moglie di Francesco Totti, ha pubblicato un video sui social network dove mostra con orgoglio, ma anche con un pizzico di ironia, cosa ha preparato per la sua famiglia. Per Cristian e Chanel ci sono i rigatoni con il pomodoro, mentre per Totti c’è un secondo che ha la cicoria come contorno. Il risultato è esilarante.

Ilary Blasi, il video della cena caricato sui social network è piaciuto a tutti.

Cristian non è convinto della pasta perché ha trovato nel piatto un po’ di aglio, alimento a lui indigesto. Anche Chanel non sembra convinta al 100% dei rigatoni preparati dalla mamma. Totti invece gradisce e come.

L’ex numero 10 della Roma chiede a Ilary Blasi se può mangiare anche i carciofi presenti a tavola ma la risposta della conduttrice televisiva è perentoria: “O mangi la cicoria, o mangi i carciofi. Devi scegliere uno dei due”. Ma Totti ha fame e risponde alla romanda: “A Ilary, e non me rompe i c….”. Il siparietto è terminato con le risate di tutta la famiglia Totti.

L’esperimento di Ilary Blasi ha avuto successo, il suo video ha raccolto i consensi dei suoi fan e di quelli di Francesco Totti. La coppia è affiatata e sa stare davanti alle telecamere. Per questo motivo, molti vorrebbero che “casa Totti” diventasse una serie televisiva di successo.

Il video da YouTube con il simpatico siparietto della “cena social” a casa di Francesco Totti.