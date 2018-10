ROMA – Ilary Blasi, conduttrice del Grande Fratello Vip 2018, svela a Silvia Toffanin a Verissimo: “Porto una parrucca, ora finalmente posso dirlo. A me piace cambiare e così mi diverto. Mi sono ispirata alla moda degli anni 50 e allo stile americano. L’unico problema è che devo raggruppare bene i capelli per indossarla”. Stupore in studio, tanto che l’incredula Silvia Toffanin deve “toccare con mano” per scoprire che è tutto vero.

“Ma non ci credo che c’ha la parrucca”, ha detto la Toffanin lanciando il servizio su Ilary. Ilary comincia a raccontarsi e spiega che da piccola voleva dare la fruttivendola. Lui, invece, Francesco Totti, voleva fare il benzinaio. “La cosa bella di voi – continua Silvia Toffanin – è l’umiltà che vi ha sempre contraddistinto”.

“Il nostro segreto – ha aggiunto Ilary – non prendersi mai troppo sul serio. Amo le mie origini semplici, io e Francesco viviamo la vita allo stesso modo”.