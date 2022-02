Esplosiva e malinconica, romanissima ma ricercata, esuberante ma discreta, Ilenia Pastorelli è l’attrice del momento. Stasera è ospite di Amadeus a I soliti ignoti (Rai Uno), una buona occasione per saperne di più. Anche perché parla con i film, la sua vita privata è ben custodita nonostante sia attiva sul suo profilo Instagram.

Ilenia Pastorelli, chi è, età, altezza

Ilenia Pastorelli nasce a Roma 24 dicembre 1985, quindi 36 anni e capricorno. E’ alta 1 metro e 77 per 56 kg di peso. Non mostra tatuaggi.

Da piccola frequenta l’Accademia Nazionale di Danza ma fin da molto giovane è impegnata come modella per non pesare sulle spalle della madre. A 18 anni va a vivere da sola. A 24 anni partecipa al Grande Fratello del 2012: arriva alla semifinale.

L’esordio con Jeeg Robot, poi Verdone

Fuori, però, si accorgono di lei. Nel 2015 l’esordio che cambia la vita con il film Lo chiamavano Jeeg Robot, con cui vince un David di Donatello.

Nel 2018 è protagonista nella pellicola Benedetta Follia di Carlo Verdone, altri riconoscimenti. Nel 2018 Cosa fai a Capodanno? con Luca Argentero. Nel 2019 ha condotto Adrian Live – Questa è la storia… programma che introduceva il cartone Adrian, direttamente ispirato a Adriano Celentano.

Poi Brave ragazze, insieme a Serena Rossi ed Ambra Angiolini. Nel 2019 partecipa a Non ci resta che il crimine, con Giallini e Gassman. Quindi Occhiali neri, il film di Dario Argento, un soggetto che la figlia Asia aveva ritrovato fortunosamente tra le carte del padre.