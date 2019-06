Ilona Staller sarà nel cast del Grande Fratello Vip? Lei conferma

ROMA – Ilona Staller, in arte “Cicciolina”, sarà nel cast della prossima edizione del “Grande Fratello Vip”? Lei, intervistata dal programma radiofonico “I Lunatici”, conferma le voci:

“E’ una cosa fattibile, ora vediamo, stiamo trattando. Siamo a buon punto, ci sono da limare solo alcune cose”.

“Vita privata? Sono single, ma faccio comunque ses***, anche da sola. Oggi sono aumentati gli uomini che amano altri uomini. Io sono una icona gay, ma ci sono dei mariti che sembrano fedelissimi che hanno a casa moglie e figli e di notte vanno a transessuali o comunque fanno sesso con dei gay. Il mio non è un insulto, è una constatazione. Negli anni ’80 non era così”.

“Quando ero insieme a Moana e abbiamo aperto la strada della sessualità in Italia eravamo gioiose – racconta – In tutte le mie videocassette c’era un ses** gioioso, divertente, fantastico. Ci siamo divertite, abbiamo vissuto un ses** molto spensierato, con tanto divertimento. Oggi è arrivata la moda del porno fai da te in casa, non so quanto possa piacere. Internet non ha aiutato la por**grafia, ormai è tutto gratis. E poi si parla troppo poco di AIDS. Bisognerebbe parlarne di più in radio, in tv e nelle scuole”.

Prima del Grande Fratello, però, la Staller dà appuntamento a Milano: “Farò una grande asta il prossimo 24 settembre a Palazzo Recalcati. In questa asta ci saranno tutti gli oggetti miei di grande valore storico. Cose vintage, appartenenti alla mia collezione privata. Ci saranno dischi, foto, cassette, quadri, oggettistica e**tica, lingerie utilizzata sul set. Poi coroncine, poster e altre cose ancora. Ci sarà da divertirsi. Saranno cose private. Molto private”.

Fonte: I Lunatici.