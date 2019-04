ROMA – Ilona Staller, in arte Cicciolina, si racconta su Vanity Fair nel numero che uscirà domani, mercoledì 10 aprile. L’attrice parla della sua situazione economica attuale e la sua intenzione di vendere i suoi cimeli. “Vendo l’abito verde, con la bandiera italiana, con cui sono entrata in Parlamento. Dal mio punto di vista, all’asta, può valere un milione di euro“.

La situazione economica della Staller è peggiorata quando il suo vitalizio da ex parlamentare è stato pignorato dall’autorità giudiziaria. Da quel momento la sua vita è cambiata e ha speso tutti i suoi risparmi. Ha così deciso di mettere all’asta alcuni oggetti ed anche il suo attico di 250 metri quadri a Roma, in zona Cassia. In vendita anche un pianoforte bianco a mezza coda, valutato su Facebook ben 30 mila euro.

Dopo il matrimonio con Jeff Koons, Cicciolina dice di sognare ancora il grande amore. “Voglio una persona seria, qualcuno che mi voglia bene“ ha confessato a Vanity Fair. (fonte VANITY FAIR)