Imen Siar chi è: età, dove e quando è nata, Instagram, origini, vita privata, Britain’s got talent, Tiziano Ferro.La giovane cantante è tra gli sopiti odierni di Verissimo.

Età, dove e quando è nata: la biografia di Imen Siar

Imen Siar è una cantate italo-marocchina. E’ nata nel 1999 ed ha 22 anni (la sua data di nascita non è nota). Imen è cresciuta in Marocco ha poi deciso di trasferirsi con la famiglia a Milano. Qualche anno fa ha vissuto anche a Londra dove ha lavorato come cameriera. La Siar ha da sempre sognato di lavorare nell’ambito musicale. Per questa ragione ha studiato musica.

Marito, figli: la vita privata di Imen Siar

Imen Siar è sposata “per ora solo islamicamente” con un ragazzo di origini spagnole e irlandesi conosciuto da Nandos’ a Londra in cui lavora. “Io non mi sposerò mai” diceva alla mamma la giovane. Che ora, assicura, presto si sposerà.

Da Britain’s Got Talent a Lovely People: la collaborazione con Tiziano Ferro

A londra ha preso parte alla 14esima edizione di Britain’s Got Talent arrivando in semifinale. Da qui ha cominciato ad avere successo debuttando nel marzo 2022 con il singolo Lonely People. I suoi filmati sono stati girati durante le pause dal lavoro ed hanno conquistato anche Tiziano Ferro che ha annunciato sui social la collaborazione con Imen.

E’ lavorando in un bar londinese che diventa popolare. Dopo un’interruzione di corrente, la giovane comincia a cantare. Ispirati dalla potenza della sua voce, i clienti hanno condiviso con entusiasmo questo momento insieme.

A notarla per primo è stato Billy Mann che le ha proposto subito un contratto discografico. Viene presentato a Tiziano Ferro con il quale inizia una preziosa collaborazione. Il 18 marzo 2022 esce il singolo di debutto della giovane intitolato Lovely People che fa riferimento alla storia di Imen.

Il profilo Instagram di Iman Siar

Il profilo Instagram di Iman è @imensiar e vanta più di 12mila follower.