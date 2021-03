Incidente alla testa per Roberto Ciufoli durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021: il concorrente si è fatto male durante la prima prova di immunità. Responsabile involontario dell’incidente sarebbe Akash Kumar che ha colpito alla testa Roberto Ciufoli colpito durante la prova.

Roberto Ciufoli e l’incidente all’Isola dei Famosi

Roberto Ciufoli non ha seguito il resto del gruppo dopo la prova e sono stati i suoi compagni e l’inviato Massimiliano Rosolino a spiegare quanto era appena accaduto. “Roberto si è fatto male”, ha spiegato Rosolino. “Credo si sia fatto male nel tuffo. Gli stanno dando un’occhiata”. “Si è tagliato alla testa, dietro”, hanno aggiunto gli altri naufraghi. Ciufoli quindi non ha raggiunto immediatamente la Palapa, in attesa di essere medicato.

Cosa è accaduto dopo l’incidente a Roberto Ciufoli

Ciufoli ha potuto fare la nomination in anticipo rispetto al previsto per poi andare dietro le quinte per i controlli medici. ”Roberto è rientrato, lo hanno un po’ sistemato per entrare in Palapa ma prima di rientrare in gioco dovrà fare un checkup medico. Per questa sera non raggiungerà la spiaggia”, ha detto Rosolino. Poco dopo Roberto Ciufoli ha dovuto lasciare la Palapa per sottoporsi ai controlli medici per poi rientrare nel gruppo. Durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 c’è stata anche una gaffe di Ilary Blasi che ha causato momenti di imbarazzo in diretta.