ROMA – Indira Varma è positiva al coronavirus e l’ha annunciato su Instagram. “Sono a letto e non è bello”, ha detto l’attrice britannica di origine indiana e nota per il ruolo di Ellaria Sand nella serie televisiva Game of Thrones.

L’attrice era impegnata con la produzione teatrale che sarebbe dovuta andare in scena al Playhouse Theatre di Londra, ma in un post su Instagram ha annunciato: “Sono davvero triste che il nostro, come molti altri spettacoli in giro per il mondo, siano stati sospesi a causa della pandemia da Covis-19. Speriamo di tornare presto e chiediamo a tutti voi di supportarci quando lo faremo. “Il gabbiano” risorgerà dalle ceneri. Io sono a letto con il virus e non è bello. State al sicuro e in salute, siate gentili con i vostri compagni”.

La Varma ha recitato in Game of Thrones, recita in teatro ma le date sono state annullate a causa dell’emergenza coronavirus. Sospese per l’attrice anche le riprese della serie televisiva Amazon Carnival Row con Orlando Bloom L’annuncio di Indira arriva appena due giorni dopo la notizia di un altro membro del cast: anche Kristofer Hivju, attore di Tormund Giantsbane è risultato positivo.

(Fonte Instagram)