ROMA – A Io e Te, il programma condotto da Pierluigi Diaco, c’è Monica Setta come ospite.

Tra i tanti argomenti trattati anche… lo share. La Setta, volto di Uno Mattina in Famiglia, dice di tenere molto agli ascolti quando, all’improvviso, Pierluigi Diaco la blocca:

“Secondo me è importante che ogni giorno delle persone entrino in sintonia con te, non tanto gli ascolti.

Ma non sono un ipocrita, io perdo con la concorrenza. Sono un perdente della fascia oraria delle 14…”.

Monica Setta lo difende: “Non sei un perdente, hai il target giusto per la tua trasmissione”.

Durante l’intervista poi si è parlato della carriera della Setta e del suo cambiamento negli anni:

“Una parte di ciò – racconta Monica Setta – è dovuta ad un mio cambiamento interiore.

L’altra parte è dovuta, invece, al tempo che passa: io in passato sono stata fragile, ma anche molto competitiva, a volte ho avuto anche un approccio aggressivo”.

Capitolo Uno Mattina in Famiglia.

“Per me – spiega – lo ammetto, gli ascolti sono importanti […] come sostiene Michele Guardì, però, è altrettanto importante la qualità del programma che si fa.

Sognavo da anni di lavorare con Guardì, perchè lui dà spazio alle emozioni ma con rigore.

Uno Mattina in Famiglia l’ho sempre seguito in passato […] quest’anno avrei dovuto condurre su Rai1 una striscia quotidiana di economia, poi saltata, perciò Teresa De Santis mi ha proposto questa trasmissione”. (Fonte: Io e Te).