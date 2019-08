Io e Te, Maria Giovanna Elmi: “Con Sylvester Stallone…”

ROMA – La storica “signorina buonasera” Maria Giovanna Elmi, intervistata da Pierluigi Diaco a Io e Te, parla del presunto flirt che avrebbe avuto con Sylvester Stallone e di cui Sandro Mayer, come racconta il conduttore del programma, diede al tempo conferma. La Elmi però nega: “No, in verità facemmo una lunga cavalcata… Devo dire che in quell’occasione gli avevo chiesto di darmi un’altra intervista solo che la troupe non poteva farlo.. lui il giorno dopo sarebbe ripartito, aveva l’aereo presto.. quindi nulla! Però devo ringraziare comunque la Rai per l’esperienza”.

D’altronde, l’unico grande amore di Maria Giovanna Elmi è il marito Gabriele Massarutto.

“Lui è incredibile. – ammette Maria Giovanna Elmi a Pierluigi Diaco – Tutte le persone che lo conoscono quando mi vedono non mi chiedono come sto io ma dov’è lui”.

L’ex annunciatrice Rai poi racconta: “Il nostro incontro? Non ha cambiato la mia carriera, perché io ho continuato a lavorare”.

I due, svela, sono legati da tante passioni: “Noi – spiega la Elmi – amiamo i viaggi, e lui riesce a viaggiare anche perché può tenere le conferenze via Skype. Che lavoro fa? Lui ha una società di energia idro-elettrica”.

Fonte: Io e Te.