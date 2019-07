Io e Te, Paola Ferrari rivela: "Ho avuto un'infanzia complessa. Mio padre..."

ROMA – Paola Ferrari, intervistata da Pierluigi Diacio a “Io e Te”, rivela:

“Sono una guerriera – racconta la conduttrice – perché ho avuto un’infanzia molto complessa di cui parlo con difficoltà. Sono uscita di casa a 15 anni, mi ha salvata Enzo Tortora che mi diede il primo lavoro. Ho smesso di studiare molto presto e ho dovuto riprendere in seguito. Ho dovuto combattere in un ambiente maschile come quello del calcio e tutto questo mi ha portato ad essere quella che sono”.

Sul periodo difficile della sua infanzia, Paola Ferrari non si sbottona troppo: “Mio papà è un personaggio un po’ particolare. E’ un papà che era molto poco presente fino a quando poi è mancata mia mamma. Solo in quel momento il rapporto con mio padre è rinato ed oggi mi occupo molto di lui e mi sta dando quel legame con la famiglia che prima non avevo”.

Fonte: Rai.