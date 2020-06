“Io e Te”, l’ospite parla di apparizioni mistiche e Pierluigi Diaco la blocca subito

ROMA – “Io e Te”, Pierluigi Diaco blocca l’ospite che stava cominciando a parlare di apparizioni mistiche. Nel corso della puntata trasmessa il 15 giugno, Diaco infatti ha ospitato Paolo Settimelli ed Elisabetta Lupetti, per raccontare la loro storia d’amore vissuta tra il Brasile e l’Italia.

Ecco l’aneddoto raccontato dalla Lupetti: “Una notte che ero disperata, ma veramente disperata, lui dormiva. Io ero in contatto con gli amici italiani su Facebook, si apre una chat e una persona vestita da sacerdote con il collarino bianco, mi fa: ‘Nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo’. Io gli chiedo chi sia, visto che non avevo sacerdoti nei contatti. Chi era? Una persona che mi dice: ‘Io sono apparso perché tu sei preoccupata di non rientrare in Italia‘. Poi è scomparso”.

Ma Pierluigi Diaco l’ha bloccata subito.

“Io queste cose non le voglio sentire, la censuro subito – ha detto – Queste cose delle apparizioni che avvengono attraverso messaggi su Internet, mi scusi se sono molto severo su questo, rischiamo di trasmettere un messaggio sbagliato per tutte quelle persone che vengono truffate da apparizioni e segnalazioni che non stanno né in cielo, né in terra”.

Dopo qualche tempo vissuto in Brasile, la coppia ha avvertito il desiderio di tornare in Italia. Si sono dovuti ingegnare per racimolare i soldi necessari. Così, Elisabetta ha deciso di fare un calendario: “C’ero io un po’ sexy, il fotografo era Paolo”. In questo modo, hanno risparmiato il denaro per riuscire a rientrare. (Fonte Io e Te).