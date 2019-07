ROMA – “Ma avete bevuto?”. Così Pierluigi Diaco è sbottato in diretta tv nel corso dell’ultima puntata di Io e Te, in onda su RaiUno. Il momento imbarazzante durante l’intervista ad Umberto Smaila. Diaco stava mostrando in un percorso fotografico la vita e la carriera del suo ospite ma qualcosa è andato storto.

La prima gaffe è scattata commentando uno degli scatti. Il conduttore ha detto: “Ecco la foto di te da bambino con tuo papà”. Ma Smaila si è affrettato a correggerlo: “Quelli siamo io e mio cugino”. Quindi il secondo intoppo, le foto scorrono e Diaco ci riprova: “In questa foto tua madre e tuo padre”. Ma ecco che Smaila è costretto nuovamente a rettificare: “Sono mia zia e mio cugino”. A quel punto il conduttore ha perso la pazienza: “Ma perché c’è sempre tuo cugino? In regia avete bevuto? Gli autori sono impazziti?”.

A cavarlo dall’imbarazzo è ancora una volta il suo ospite, che sdrammatizza con una battuta: “E’ il momento d’oro di mio cugino”. Nella foto successiva appare finalmente la mamma di Smaila e l’intervista può procedere senza ulteriori indugi. (Fonte: Io e Te)